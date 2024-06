© Foto: Patrick Pleul/dpa



Das Investmentunternehmen Bernstein glaubt nicht, dass Tesla-CEO Elon Musk sein 56-Milliarden-US-Dollar-Gehaltspaket erhalten wird. Was das für die Aktie bedeutet.Laut Bernstein ist es unwahrscheinlich, dass das vorgeschlagene 56 Milliarden US-Dollar schwere Vergütungspaket für Tesla-CEO Elon Musk die Zustimmung der Aktionäre erhalten wird. Am 13. Juni soll auf der Jahreshauptversammlung des Elektrofahrzeugherstellers darüber abgestimmt werden. Die Analysten merken an, dass rund 25 Prozent der stimmberechtigten Aktien von passiven Aktionären gehalten werden, die vermutlich den Empfehlungen gegen die Annahme von ISS und Glass Lewis folgen, oder von institutionellen Investoren, die bereits …