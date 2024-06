Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag etwas von seiner jüngsten Schwächephase erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0768 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Euro zum Dollar auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0,9658 stabil. Das Währungspaar weist seit knapp drei Wochen eine gewisse Abwärtstendenz auf. Der US-Dollar geht kaum verändert zu ...

