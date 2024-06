HEIDELBERG MATERIALS will die Klinkerproduktion in Nordspanien einstellen - künftig wird man diesen Standort als Mahlwerk betreiben und alle Aktivitäten auf das Endprodukt Zement konzentrieren. Dank dieser Anpassung kann das Zementportfolio weiter optimiert werden. Der für die Belieferung der Märkte in Nordspanien und Südwestfrankreich benötigte Klinker soll dann im benachbarten Werk Bilbao produziert werden. Die Umstellung im Betrieb des Werks Anorga soll nach Abschluss der in Kürze beginnenden Sozialplanverhandlungen in Kraft treten. Der Aktie gibt diese Meldung heute Auftrieb.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



