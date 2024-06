Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg hat Miroslav Klose als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Weltmeister von 2014 habe am Dienstagmorgen seinen Vertrag unterschrieben, teilte der Zweitligist mit."Miro ist ein enorm akribischer und detailversessener Trainer", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Er habe nicht nur im Laufe seiner erfolgreichen Spielerkarriere extrem viel erlebt und mitgenommen, sondern auch als Trainer eine "klare Idee" davon entwickelt, "wie man im Fußball erfolgreich sein kann und was es dafür auf dem Platz und in der Kabine braucht".Der ehemalige Stürmer startete seine Trainerkarriere 2016 als Co-Trainer in der A-Nationalmannschaft des DFB, coachte ab 2018 die U17 des FC Bayern München und fungierte beim Rekordmeister anschließend als Co-Trainer im Team von Hansi Flick. Zuletzt war der Fußballlehrer Cheftrainer beim österreichischen Erstligisten SCR Altach.In Nürnberg folgt der neue Trainer auf Cristian Fiél, der zuletzt zu Hertha BSC gewechselt war.