Zürich - Der Ausflug in die Gewinnzone währte an der Schweizer Börse am Dienstag nicht lange. Mittlerweile notiert der Leitindex SMI wieder im Minus und bewegt sich erneut unter der Marke von 12'100 Punkten, unter die er am Vortag bereits im Zuge der Europa-Wahl-Nachwehen kurzzeitig gefallen war. Der Rechtsruck in Europa hat an den Märkten für Unsicherheit gesorgt und die Volatilität erhöht. Die heutigen Bewegungen sollten aber vor allem als Zurückhaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...