© Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke



Die Aktien von Raspberry Pi steigen am Dienstag bei ihrem Börsendebüt zeitweise um 39 Prozent. Das britische Computer-Startup will bei seinem Börsengang rund 166 Millionen Pfund (196,2 Millionen Euro) einnehmen.Die Aktie von Raspberry Pi wird seit Dienstag unter Vorbehalt gehandelt und soll am Freitag in vollem Umfang an die Börse gehen. Die Aktien stiegen auf 390 Pence, nachdem das Tech-Unternehmen den Preis für seine Aktien auf 280 Pence pro Stück festgesetzt hatte. Die Börsennotierung wird als seltener Erfolg für die Londoner Hauptbörse betrachtet, die sich um die Zulassung von Technologieunternehmen bemüht hat. Auf der Grundlage des anfänglichen Preises der Aktien wurde das Unternehmen …