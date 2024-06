Die meistgehandelten Produkte: AnlegerInnen nach Präsentation bullisch bei Apple

Die positive Stimmung an den US-Börsen hat bisher den deutschen Aktienmarkt nicht erfasst. Der DAX® beginnt den neuen Handelstag unverändert. Investoren warten auf wichtige Ereignisse. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren drei Short-Produkte auf den DAX® und Gold.

Die Ergebnisse der Europawahl haben die europäischen Märkte beeinflusst und verunsichert. Somit reagieren auch die Anleger:innen und sichern sich mit K.o.-Short Produkte ab. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute Amazon, Apple, Deutsche Telekom und der DAX® hoch im Kurs. Die Präsentation der Partnerschaft durch Apple-Softwarechef Craig Federighi am Montag wirkte wie eine Werbebotschaft für OpenAI, da die Funktionen von OpenAI an mehreren Stellen in das Betriebssystem von Apple integriert werden. Trader:innen nutzten diese Nachrichten und setzten mit Call-Produkte auf steigende Kurse. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Long-Produkte auf Rheinmetall, Coinbase, NVIDIA und Taiwan Semiconductor. Der weltgrößte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor verzeichnete im Mai einen spektakulären Umsatzanstieg von 30,1 % auf 7,1 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach KI-fähigen Halbleitern, die das Unternehmen für namhafte Chip-Entwickler wie AMD und Nvidia produziert. Anleger:innen partizierten mit Fakor-Long Produkten an diesen Nachrichten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HD4C4W 5,27 2306,82 USD 2251,405804 USD 44,47 Open End DAX® Call HD3DHZ 4,37 18451,5 Punkte 18030,994992 Punkte 36,29 Open End Gold Put HC6JMP 13,72 2306,28 USD 2452,763733 USD 15,18 Open End DAX® Put HC6PAW 4,59 18461,50 Punkte 18906,494331 Punkte 46,96 Open End DAX® Put HC695Q 4,65 18461,50 Punkte 18911,449083 Punkte 45,79 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2024; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com Call HD4XHV 3,2 186,98 USD 190,00 USD 5,44 17.12.2025 Apple Inc. Call HD4LFQ 1,98 191,845 USD 210,00 USD 8,91 14.01.2026 Deutsche Telekom AG Call HC9C0W 1,23 22,57 EUR 22,00 EUR 17,39 18.09.2024 DAX® Call HD3WX7 13,87 18481,63 Punkte 18800,00 Punkte 12,86 17.06.2025 Apple Inc. Call HB9532 0,12 191,845 USD 250,00 USD 155,45 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2024; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD367J 20,17 522,90 EUR 398,656102 EUR 4 Open End Coinbase Long HD2S13 8,91 241,80 USD 187,412287 USD 4 Open End NVIDIA Corp. Long HD2ZEN 15,1 121,73 USD 109,6371 USD 10 Open End Taiwan Semiconductor Long HD2TBN 18,82 168,265 USD 112,141497 USD 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD2ZEL 33,15 121,725 USD 106,592042 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2024; 10:35Uhr;

