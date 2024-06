Der Luft- und Raumfahrt-Konzern konnte kürzlich einen Milliarden-Hubschrauber-Auftrag von der Bundesregierung erhalten. Im Bereich Verkehrsflugzeuge bleibt Airbus jedoch hinter den Erwartungen zurück. Bei der Airbus-Aktie bahnt sich derweil eine charttechnische Entscheidung an. Es sei eine der größten Investitionen in die Bundespolizei, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am vergangenen Donnerstag auf der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Gemeint war ein Milliarden-Auftrag ...

