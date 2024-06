Die Umwelt- und Metallurgieprogramme bei Santa Helena schreiten rasch voran

LONDON, Vereinigtes Königreich, 11. Juni 2024 / Accesswire / Meridian Mining UK. S (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: 2MM) (OTCQX: MRRDF) ("Meridian" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ - freut sich, ein Update zu seinen Bohraktivitäten in den Minen Cabaçal und Santa Helena, die Teil des größeren 50 km langen Cu-Au-Ag-VMS-Gürtelprojekts Cabaçal ("der Gürtel") in Mato Grosso, Brasilien, sind, zu geben.

Auf dem Cu-Au-Ag- und Zn-Projekt Santa Helena ("Santa Helena") liegen nach der Wiederaufnahme des Bohrprogramms erste Ergebnisse vor, wobei CD-472 einen starken Abschnitt von 5,0 m @ 4,0 g/t AuEq aus 24,1 m ergab ("Abbildung 1"). Meridian leitet derzeit die Umweltverträglichkeitsstudien für die Erschließung im Tagebau bei Santa Helena ein, die Teil der Erschließungsstrategie für den breiteren Gürtel sind. Das Unternehmen berichtet auch, dass die metallurgischen Testarbeiten bei Santa Helena in Kürze beginnen und sich auf die Entwicklung eines Flussdiagramms zur Optimierung der Produktion von reinem Kupfer- und Gold-Silber-Konzentrat, Gold-Doré und Zinkkonzentraten konzentrieren werden. Die Bohrungen werden fortgesetzt und weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Die Infill-Bohrungen auf dem fortgeschrittenen Cu-Au-Ag-Projekt Cabaçal[i] ("Cabaçal") umfassen Bohrungen, die historische Positionen anpeilen, bei denen Daten verloren gegangen sind und die in der Ressourcenerklärung 2022 nicht enthalten waren[ii] . Die Bohrergebnisse, die Erweiterungen der oberflächennahen Cu-Au-Ag-Mineralisierung definieren, werden durch CD-483 mit 10,1 m @ 2,1 g/t AuEq aus 9,4 m hervorgehoben, neben breiteren Abschnitten ("Abbildung 2"). Meridian hat nun über 50.000 Meter an Bohrungen bei Cabaçal abgeschlossen, wodurch sich die Projektdatenbank auf insgesamt über 125.000 Meter erhöht.

Höhepunkte der heutigen Berichterstattung

- Meridian meldet weitere starke, oberflächliche Mineralisierungsabschnitte in den Lagerstätten Santa Helena und Cabaçal;

- Santa Helena schreitet als nächstes Tagebauziel im Rahmen der Erschließungsstrategie des Cabaçal-VMS-Gürtels weiter voran;

Eine flache hochgradige Cu-Au-Ag- und Zn-Mineralisierung wird weiterhin durchschnitten;

CD-472 liefert 12,9m @ 2,2g/t AuEq aus 24,1m bei Santa Helena; einschließlich: 5,0m @ 4,0g/t AuEq aus 24,1m;

Beginn von Umweltverträglichkeits-, hydrogeologischen und metallurgischen Studien; und

- Die Cabaçal-Bohrungen definieren eine seichtere hochgradige Mineralisierung;

CD-483 liefert 10,1m @ 2,1g/t AuEq* aus 9,4m bei Cabaçal.

*Siehe technische Anmerkung für separate AuEq-Gleichungen für Santa Helena und Cabaçal.

Herr Gilbert Clark, CEO, kommentiert: "Wir freuen uns über die anhaltend soliden Ergebnisse sowohl von Santa Helena als auch von Cabaçal. Unsere fokussierte Strategie, in die Entwicklung der kurzfristigen Produktion von Cabaçal und Santa Helena zu investieren und gleichzeitig die Exploration in der Nähe der Minen fortzusetzen, zeigt das Potenzial des Gürtels auf, ein Produzent für mehrere Jahrzehnte zu werden. Santa Helena schreitet als zweites offenes Abbauziel weiter voran und ist eine weitere potenzielle Quelle für hochwertige, saubere Kupferkonzentrate mit hohen Gold- und Silbergehalten. Angesichts der Tatsache, dass international mehrere neue Kupferhütten gebaut werden und die Nachfrage nach sauberen Kupferkonzentraten steigt, stellt der Cu-Au-Ag-VMS-Gürtel Cabaçal eines der einzigen kurzfristigen Projekte in der Größenordnung dar, das dazu beitragen kann, diese Versorgungslücke für saubere Kupferkonzentrate zu schließen."

Santa Helena Update

Die Bohrungen bei Santa Helena werden mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt, und das erste Ergebnis wurde bereits geliefert; weitere Ergebnisse stehen noch aus. Die Bohrungen werden mit einem Infill-Muster fortgesetzt, um eine systematische Abdeckung der Lagerstätte zu erreichen, insbesondere in den neigungsaufwärts gelegenen Erweiterungen, wo das System nur spärlich getestet wurde. Das erste Ergebnis wird von CD-472 ("Abbildung 1") gemeldet, von einer Position zwischen CD-360 (16,4 m @ 0,9 g/t AuEq aus 6,0 m & 11,0 m @ 5,2 g/t AuEq aus 30,0 m) und CD-325 (14,9 m @ 4,6 g/t AuEq aus 26,3 m). CD-472 kreuzt eine Position, an der nur teilweise Probenaufzeichnungen von einem historischen Oberflächenbohrloch verfügbar waren. Das neue Ergebnis wurde zurückgegeben:

- CD-472 (Santa Helena):

12,9m @ 2,2g/t AuEq (1,0g/t Au, 0,5% Cu, 24,6g/t Ag & 1,4% Zn) aus 24,1m; einschließlich: 5,0m @ 4,0g/t AuEq (1,7g/t Au, 1,3% Cu, 53,7g/t Ag & 1,7% Zn) aus 24,1m;

4,7m @ 1,2g/t AuEq (0,1g/t Au, 0,2% Cu, 6,5g/t Ag & 1,9% Zn) aus 48,3m; und

11,1m @ 0,8g/t AuEq (0,1g/t Au, 0,1% Cu, 5,3g/t Ag & 1,2% Zn) aus 58,9m.

Im Vergleich dazu ist das historische vertikale Loch, das es durchquert, PM-15A, zurückgekehrt:

2,2m @ 0,9g/t AuEq (0,1g/t Au, 0,1% Cu, 8,0g/t Ag, 1,7% Zn) aus 25,0m;

2,1m @ 1,4g/t AuEq (0,3g/t Au, 0,2% Cu, 9,9g/t Ag, 1,9% Zn) aus 32,1m

Die Ergebnisse liefern eine kontinuierlichere Probenabdeckung für die Ressourcenmodellierung und zeigen vor allem, dass die Lücken in den Probenahmen mineralisiert sind.

Das Unternehmen hat Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda und Hidrovia Hidrogeologia e Meio Ambiente damit beauftragt, eine grundlegende Umweltverträglichkeitsprüfung für die Erschließung des Tagebaus einzuleiten. Der metallurgische Berater des Unternehmens, Herr Norman Lotter, berät bei der Formulierung eines Programms zur Erprobung der verschiedenen Mineralisierungsarten.

Abbildung 1: Karte mit den Ergebnissen von Santa Helena.

Cabaçal Update

Weitere Bohrergebnisse werden von den Programmen des Unternehmens bei Cabaçal geliefert, einschließlich Bohrungen in der nordwestlichen Erweiterung, der Flanke des Minengebiets und im Minengebiet (Abbildung 2"). Einige der jüngsten Bohrungen beinhalteten weitere Zwillingsbohrungen bei Löchern, bei denen die Daten nur teilweise erhalten oder verloren gegangen sind. Das erste dieser Ergebnisse, über das berichtet wurde, war CD-470, das auf 53,3 m 16,0 m mit 12,5 g/t AuEq ergab, einschließlich 6,4 m mit 30,6 g/t AuEq#_edn3 . Weitere Bohrungen zielten auf eine Reihe von Positionen (und erwarteten Gehaltsverteilungen) in den östlichen, zentralen und südlichen Kupferzonen ab. Zu den Highlights der jüngsten Bohrungen zählen:

- CD-483 (ECZ-Zwilling von JUSPD-587):

10,1m @ 2,1g/t AuEq (1,7g/t Au, 0,3% Cu & 1,9g/t Ag) aus 9,4m; einschließlich: 1,9m @ 8,8g/t AuEq (7,6g/t Au, 0,8% Cu & 4,2g/t Ag) aus 12,7m;

18,2m @ 0,9g/t AuEq (0,6% Cu & 1,9g/t Ag) aus 26,4m;

4,9m @ 1,2g/t AuEq (0,2g/t Au, 0,7% Cu & 3,1g/t Ag) aus 59,9m;

- CD-478 (Zentralbereich des CNWE):

6,5 m @ 1,0 g/t AuEq (0,2 g/t Au, 0,5 % Cu & 4,0 g/t Ag) aus 22,5 m;

10,7m @ 1,5g/t AuEq (0,4g/t Au, 0,8% Cu & 3,7g/t Ag) aus 51,3m; einschließlich: 2,5 m @ 4,4 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 2,1 % Cu & 13,1 g/t Ag) aus 59,2 m;

4,0m @ 1,1g/t AuEq (0,3g/t Au, 0,5% Cu & 2,3g/t Ag) aus 65,0m;

3,1m @ 1,4g/t AuEq (0,4g/t Au, 0,7% Cu & 4,0g/t Ag) aus 114,3m;

- CD-477 (CCZ; Zwilling von JUSPD-484; Lücke von 25,1 - 32,7 m):

9,8m @ 1,6g/t AuEq (0,4g/t Au, 0,9% Cu & 4,3g/t Ag) aus 47,3m; einschließlich: 2,8m @ 3,4g/t AuEq (0,6g/t Au, 1,9% Cu & 10,5g/t Ag) aus 54,3m;

5,2m @ 1,6g/t AuEq (0,5g/t Au, 0,8% Cu & 3,6g/t Ag) aus 69,9m;

- CD-474 (SCZ Orthogonalbohrung; Hohlraum von 76,5 - 83,8 m):

11,8m @ 1,0g/t AuEq (0,2g/t Au, 0,6% Cu & 2,3g/t Ag) aus 55,9m;

3,7m @ 4,7g/t AuEq (4,7g/t Au, 0,1% Cu & 1,0g/t Ag) aus 70,4m;

10,0m @ 1,1g/t AuEq (0,4g/t Au, 0,5% Cu & 2,2g/t Ag) aus 138,7m;

- CD-469 (JUSPD-580 Zwilling; SW-Flanke des Minengebiets):

23,2m @ 0,5g/t AuEq (0,1g/t Au, 0,3% Cu & 0,6g/t Ag) aus 85,6m; einschließlich:

2,0m @ 1,9g/t AuEq (0,3g/t Au, 1,2% Cu & 2,8g/t Ag) aus 106,8m; und

- CD-460 (CNWE):

12,2m @ 1,9g/t AuEq (1,3g/t Au, 0,5% Cu & 3,5g/t Ag) aus 71,2m; einschließlich: 4,5 m @ 4,5 g/t AuEq (3,1 g/t Au, 1,0 % Cu & 6,6 g/t Ag) aus 72,0 m.



Abbildung 2: Karte mit den Ergebnissen von Cabaçal.

Die Zwillingsbohrungen liefern einen nützlichen Kontext in Bereichen, in denen historische Bohrungen Informationslücken aufweisen, in denen Daten verloren gegangen sind, unvollständig sind oder nur in grafischen Diagrammen dargestellt werden. Einige zusätzliche Bohrungen werden auf die abwärts gerichtete Projektion der flachen CD-483-Position abzielen. Einige zusätzliche ausgewählte Infill-Bohrungen werden ebenfalls in einem gestaffelten Muster im Ressourcengebiet durchgeführt werden, um die Gehaltsverteilung und Kontinuität weiter zu konsolidieren.

CD-460 lieferte einen soliden Abschnitt aus dem CNWE, obwohl dieses Gebiet einige nuggetartige Merkmale in der Goldverteilung aufweist, was die Definition erschwert. Die Probe CBDS63645 (76,12 - 76,45 m) aus diesem Bohrloch ergab 6,2 g/t Au. Das Doppelpaar, das bei der Berechnung der Zusammensetzung nicht verwendet wurde, ergab mit 72,9 g/t Au den zehnfachen Gehalt. An der verbleibenden Probe wird eine weitere Screen-Fire-Untersuchung durchgeführt werden. Die örtlich steile Topografie dieses Gebiets erschwert den Zugang zu bestimmten Bereichen, und die Position eignet sich möglicherweise besser für eine untertägige Erschließung mit Bohrungen in engeren Abständen vom Boden eines Tagebaus.

Das Unternehmen führt auch eine Aktualisierung seines Qualitätskontrollprogramms durch, indem es eine dritte Runde von Umpire-Analysen durchführt. Die Ergebnisse sind im Allgemeinen gut vergleichbar, obwohl einige punktuelle Ausreißer auch auf einen Nugget-Effekt oder ein Analyseproblem hindeuten könnten. Insbesondere eine Probe (CBDS02391) meldete ursprünglich 0,279 g/t und wiederholte sich mit 9,25 g/t Au. Die visuelle Inspektion des beprobten Intervalls zeigte, dass sichtbares Gold vorhanden war; die weitere Auswertung wird fortgesetzt.

Das Unternehmen hat die historischen Unterlagen geprüft, die der ANM vorgelegt wurden, als das Projekt ursprünglich von BP Minerals und RTZ betrieben wurde. Diese Aufzeichnungen lieferten einige zusätzliche Informationen über die Produktion und Erschließung, doch leider konnte ein Anhang mit Untersuchungsergebnissen aus einem technischen Bericht noch nicht gefunden werden. Die technischen Berichte enthalten einige weitere Beispiele für die Kartierung und Beprobung der unterschiedlich ausgerichteten Ader- und Scherungsfelder, die beim untertägigen Raum- und Pfeilerbergbau angetroffen wurden. Die Geometrien stellten eine Herausforderung für die selektive hochgradige Gewinnung dar, und es sind steile Strukturen vorhanden, die sich nicht gut mit den überwiegend vertikalen Bohrungen verbinden ließen (Abbildung 3"). Eine Reihe von Bohrungen, die orthogonal zum Hauptstreich verlaufen, sowie Scherenbohrungen werden durchgeführt, um potenzielle strukturelle Anordnungen in Richtungen zu erproben, die bei den mäßig einfallenden, nach Nordosten verlaufenden Bohrungen normalerweise nicht durchteuft werden.

Abbildung 3: Historische unterirdische Strebproben von Cabaçal für die Goldbeprobung mit Blick nach Süden aus dem technischen Bericht, der vor kurzem für die ANM-Archivsuche abgerufen wurde. Sie zeigen (A) eine mäßig abfallende Mineralisierung und Aderanordnungen (75 g/t Au-Kanalprobe unten links) und (B) eine subvertikale, quer verlaufende Scherung mit Aderanordnungen (6,3 g/t Au-Probe; (C) 36,6 g/t Aderkante oben links und (D) nicht beprobte subvertikale Aderanordnungen rechts).

Über Meridian

Meridian Mining konzentriert sich auf:

- Die Erschließung und Exploration des Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal VMS im fortgeschrittenen Stadium;

- Die erste Ressourcendefinition bei der zweiten hochgradigen VMS-Anlage bei Santa Helena als erste Stufe der Hub and Spoke-Erschließungsstrategie;

- Exploration des VMS-Gürtels Cabaçal auf regionaler Ebene, um die Hub-and-Spoke-Strategie zu erweitern; und

- Exploration im Jaurú- und Araputanga-Grünsteingürtel (alle oben genannten Gebiete im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien).

Der technische Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (der "technische PEA-Bericht") vom 30. März 2023 mit dem Titel: "Technischer Bericht zum Gold-Kupfer-Projekt Cabaçal gemäß NI 43-101 und vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Mato Grosso, Brasilien" beschreibt einen Nettogegenwartswert (NPV)5 nach Steuern von 573 Millionen USD und einen IRR von 58.4 % IRR bei Kapitalkosten vor der Produktion von 180 Mio. USD, was zu einer Kapitalrückzahlung in 10,6 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 1.650 USD pro Unze Gold, 3,59 USD pro Pfund Kupfer und 21,35 USD pro Unze Silber). Cabaçal weist für die ersten fünf Jahre niedrige All-in-Sustaining-Costs von 671 USD pro Unze Goldäquivalent auf, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,1:1 während der Lebensdauer der Mine und das niedrige Betriebskostenumfeld in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralressourcenschätzung von Cabaçal besteht aus angezeigten Ressourcen von 52,9 Millionen Tonnen mit 0,6 g/t Gold, 0,3 % Kupfer und 1,4 g/t Silber und abgeleiteten Ressourcen von 10,3 Millionen Tonnen mit 0,7 g/t Gold, 0,2 % Kupfer und 1,1 g/t Silber (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Goldäquivalent). Das Minengebiet Santa Helena ergab ein erstes Explorationsziel mit einem Tonnagebereich von 3,2 bis 7,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 3,0 bis 3,2 g/t AuEq*, was einen potenziellen hochgradigen Metallbestand von 306.000 bis 763.000 Unzen AuEq ergibt, der sich in einem Umkreis von 10 km um den geplanten Mühlenstandort Cabaçal befindet.

Den Lesern wird empfohlen, den technischen PEA-Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen. Der technische PEA-Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Die qualifizierten Personen für den technischen PEA-Bericht sind: Robert Raponi (P. Eng), leitender Metallurge bei Ausenco Engineering), Scott Elfen (P. E.), Global Lead Geotechnical and Civil Services bei Ausenco Engineering), Simon Tear (PGeo, EurGeol), Principal Geological Consultant von H&SC, Marcelo Batelochi, (MAusIMM, CP Geo), Geological Consultant von MB Geologia Ltda, Joseph Keane (Mineral Processing Engineer; P.E), von SGS, und Guilherme Gomides Ferreira (Mine Engineer MAIG) von GE21 Consultoria Mineral.

Technische Hinweise

Die Proben wurden im ALS-Labor in Lima, Peru, analysiert. Die Proben werden getrocknet, mit einem Durchlassgrad von 70 % <2 mm zerkleinert, zu einer Masse von ca. 250 g aufgespalten und mit einem Durchlassgrad von >85 % 200# pulverisiert. Die routinemäßigen Goldanalysen wurden mittels Au-AA23 (Brandprobe einer 30-g-Charge mit AAS-Abschluss) durchgeführt. Hochgradige Proben (>10g/t Au) werden mit einem gravimetrischen Abschluss (Au-GRA21) wiederholt. Die Proben werden in den sicheren Einrichtungen des Unternehmens aufbewahrt, bis sie von Mitarbeitern und kommerziellen Kurieren an das Labor geliefert werden. Zellstoff und grober Ausschuss werden zurückbehalten und zur Lagerung an das Unternehmen zurückgegeben. Das Unternehmen sendet eine Reihe von Qualitätskontrollproben ein, einschließlich Leerproben und Gold- und Polymetallstandards, die von Rocklabs, ITAK und OREAS geliefert werden und die Qualitätskontrollverfahren des Labors ergänzen. Ungefähr 5 % der archivierten Proben werden zur Analyse durch ein unabhängiges Labor geschickt, einschließlich aller Partien, die nach einer Diskussion mit dem Labor QAQC-Ausreißer aufweisen. Bei den Proben von BP Minerals wurden Gold mittels Brandprobe und Basismetalle mittels dreifachem Säureaufschluss und ICP-Abschluss im Labor von Nomos in Rio de Janeiro analysiert. Silber wurde durch einen Königswasseraufschluss mit Atomabsorptionsabschluss analysiert. Die tatsächliche Mächtigkeit wird mit 80-90 % der Schnittbreite angegeben. Die Zahlen und Intervalle der Analyse sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Die Goldäquivalente für Cabaçal werden wie folgt berechnet: AuEq(g/t) = (Au(g/t) * %Fund) + (1,492*(Cu% * %Fund)) + (0,013*(Ag(g/t) * %Fund)), wobei:

- Au_Wiederfindung_ppm = 5,4368ln(Au_Grad_ppm)+88,856

- Cu_Recovery_pct = 2.0006ln(Cu_Grade_pct)+94.686

- Ag_Wiederfindung_ppm = 13,342ln(Ag_Grad_ppm)+71,037

Die Gewinnung basiert auf metallurgischen Testarbeiten von 2022 an Kernen, die SGS Lakefield vorgelegt wurden.

Die Goldäquivalente für Santa Helena basieren auf der metallurgischen Gewinnung aus der historischen Ressourcenberechnung, die mit Preisprognosen aktualisiert wurde, die mit der PEA von Cabaçal abgestimmt sind. AuEq (g/t) = (Au_(g/t) * 65%Wiederfindung) + (1,492*Cu(%) * 89%Wiederfindung) + (0,474*Zn% * 89%Wiederfindung)) + (0,013Ag(g/t) * 61%Wiederfindung)).

Qualifizierte Person

Herr Erich Marques, B.Sc., MAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Meridians jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt. Auch wenn diese Faktoren und Annahmen von Meridian angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig angesehen werden, kann Meridian keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und außer in den Fällen, in denen die geltenden Wertpapiergesetze dies vorschreiben, lehnt Meridian jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Tabelle 1: Die in dieser Pressemitteilung berichteten Untersuchungsergebnisse.

Sankt Helena

Loch-ID Neigung Azi EOH (m) Zone Int (m) AuEq (g/t) CuEq (%) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) Zn (%) Pb (%) Von (m) CD-472 59 189 82.8 SHM 12.9 2.2 1.5 1.0 0.5 24.6 1.4 1.1 24.1 Einschließlich 5.0 4.0 2.7 1.7 1.3 53.7 1.7 2.2 24.1 4.7 1.2 0.8 0.1 0.2 6.5 1.9 0.2 48.3 11.1 0.8 0.5 0.1 0.1 5.3 1.2 0.3 58.9

Cabaçal

Loch-ID Neigung Azi EOH (m) Zone Int (m) AuEq (g/t) CuEq (%) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) Von (m) CD-483 -89 000 91.7 ECZ 2.8 0.5 0.3 0.4 0.1 0.5 2.1 10.1 2.1 1.4 1.7 0.3 1.9 9.4 Einschließlich 1.9 8.8 5.9 7.6 0.8 4.2 12.7 18.2 0.9 0.6 0.0 0.6 1.9 26.4 1.8 0.4 0.3 0.0 0.3 0.8 51.6 0.9 0.7 0.4 0.1 0.4 1.2 56.1 4.9 1.2 0.8 0.2 0.7 3.1 59.9 3.2 1.1 0.8 0.2 0.6 3.2 73.8 CD-480 -49 061 124.8 CWNE 4.5 0.4 0.2 0.1 0.2 1.1 14.4 2.1 0.5 0.4 0.3 0.2 1.2 27.5 1.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.6 45.4 2.1 0.7 0.5 0.2 0.4 0.8 50.5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.3 2.1 54.9 5.8 1.3 0.8 0.5 0.6 1.9 62.6 4.3 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 75.2 1.0 2.0 1.3 0.2 1.3 2.8 86.7 0.5 4.3 2.9 1.3 2.1 11.3 97.2 7.2 0.4 0.3 0.1 0.2 1.9 100.6

Loch-ID Neigung Azi EOH (m) Zone Int (m) AuEq (g/t) CuEq (%) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) Von (m) CD-478 -48 060 133.7 CWNE 6.5 1.0 0.7 0.2 0.5 4.0 22.5 Einschließlich 0.4 7.5 5.0 1.2 4.2 20.2 27.0 2.5 0.6 0.4 0.1 0.4 1.5 38.0 10.7 1.5 1.0 0.4 0.8 3.7 51.3 Einschließlich 2.5 4.4 3.0 1.3 2.1 13.1 59.2 Einschließlich 1.0 9.3 6.2 2.2 4.7 30.0 59.2 4.0 1.1 0.7 0.3 0.5 2.3 65.0 3.0 0.5 0.3 0.1 0.3 1.7 78.4 7.7 0.4 0.3 0.1 0.2 0.5 102.3 3.1 1.4 0.9 0.4 0.7 4.0 114.3 Einschließlich 0.8 3.7 2.5 1.0 1.9 11.9 116.5 CD-477 -89 000 87.7 CCZ 1.7 1.3 0.9 0.1 0.8 1.2 11.2 1.0 2.0 1.3 0.8 0.8 1.6 18.4 3.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 37.7 9.8 1.6 1.1 0.4 0.9 4.3 47.3 Einschließlich 2.8 3.4 2.3 0.6 1.9 10.5 54.3 5.2 1.6 1.1 0.5 0.8 3.6 69.9 Einschließlich 2.3 2.9 1.9 1.0 1.3 6.0 70.4 CD-475 -89 000 133.9 SCZ 2.0 0.4 0.2 0.4 0.0 0.1 66.8 6.5 0.6 0.4 0.5 0.1 0.4 71.6 7.7 1.3 0.8 0.2 0.7 2.9 81.4 Einschließlich 2.4 2.5 1.7 0.6 1.4 6.2 81.4 13.8 0.7 0.5 0.1 0.4 2.5 91.1 Einschließlich 1.5 2.1 1.4 0.3 1.2 8.9 95.8 3.7 1.1 0.7 0.2 0.6 2.7 106.6 CD-474 -49 091 166.4 SCZ 11.8 1.0 0.7 0.2 0.6 2.3 55.9 Einschließlich 3.5 2.2 1.5 0.2 1.4 5.3 60.6 3.7 4.7 3.2 4.7 0.1 1.0 70.4 Einschließlich 2.2 7.2 4.8 7.1 0.1 1.1 70.4 2.5 0.9 0.6 0.4 0.4 0.6 83.8 3.6 1.6 1.1 0.4 0.8 4.0 89.3 Einschließlich 0.4 11.1 7.4 2.4 5.7 32.0 92.5 1.4 1.0 0.7 0.1 0.7 2.4 95.8 0.9 4.2 2.8 0.6 2.4 9.0 100.6 0.7 1.4 0.9 0.3 0.8 2.9 105.9 1.7 0.4 0.2 0.4 0.0 0.2 109.6 10.0 1.1 0.7 0.4 0.5 2.2 138.7

Loch-ID Neigung Azi EOH (m) Zone Int (m) AuEq (g/t) CuEq (%) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) Von (m) CD-473 -89 000 142.9 SCZ 2.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 96.7 5.2 1.0 0.7 0.2 0.6 1.7 110.2 Einschließlich 1.4 2.8 1.9 0.3 1.8 5.1 112.0 CD-471 -59 060 142.1 CWNE 3.2 0.4 0.3 0.0 0.3 0.3 42.4 0.8 0.7 0.5 0.0 0.5 0.2 89.6 2.9 0.3 0.2 0.1 0.2 0.8 110.8 CD-469 -89 000 127.9 SCZ 2.7 0.5 0.3 0.0 0.3 1.1 44.5 23.2 0.5 0.3 0.1 0.3 0.6 85.6 Einschließlich 2.0 1.9 1.3 0.3 1.2 2.8 106.8 1.4 0.4 0.3 0.1 0.2 0.8 113.2 CD-468 -44 054 133.6 CWNE 0.6 1.3 0.9 1.1 0.2 1.1 87.0 CD-467 -50 057 132.4 CWNE 10.4 0.7 0.4 0.0 0.4 1.7 48.0 1.2 1.2 0.8 0.1 0.7 6.0 63.1 2.5 0.4 0.3 0.1 0.2 2.0 71.2 2.3 0.2 0.2 0.1 0.1 1.0 83.3 1.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 92.9 5.9 0.7 0.5 0.3 0.3 0.8 97.0 Einschließlich 2.0 1.6 1.1 0.7 0.7 1.5 100.8 8.3 0.6 0.4 0.1 0.3 1.4 107.6 CD-466 -35 060 140.5 CWNE 0.5 3.0 2.0 0.1 2.0 5.9 68.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 113.5 2.8 2.4 1.6 1.8 0.4 1.0 118.2 Einschließlich 0.5 10.1 6.8 8.2 1.3 1.6 118.2 CD-465 -46 062 142 CWNE 3.9 1.2 0.8 0.2 0.7 0.8 23.0 4.7 0.6 0.4 0.1 0.4 0.7 44.6 10.9 0.5 0.3 0.1 0.3 1.1 52.5 25.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.8 100.0 Einschließlich 3.3 1.6 1.1 1.1 0.4 0.9 105.1 Einschließlich 1.9 1.9 1.3 0.4 1.0 3.9 118.9 CD-464 -80 239 106 CWNE 5.7 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 38.3 3.8 0.7 0.5 0.6 0.1 0.2 63.0 0.5 0.9 0.6 0.3 0.5 1.5 71.0 1.7 0.5 0.4 0.2 0.2 6.3 78.6

Loch-ID Neigung Azi EOH (m) Zone Int (m) AuEq (g/t) CuEq (%) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) Von (m) CD-463 -80 235 115 CWNE 2.1 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 37.4 2.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.5 43.5 0.4 1.1 0.7 0.1 0.7 0.7 48.9 1.9 2.8 1.9 1.6 0.9 1.3 61.9 CD-462 -50 055 141 CWNE 6.6 0.6 0.4 0.1 0.3 0.9 20.5 7.8 0.6 0.4 0.2 0.3 1.2 29.2 3.9 0.6 0.4 0.1 0.4 0.6 41.9 4.4 0.3 0.2 0.0 0.2 0.3 52.0 8.0 0.4 0.3 0.1 0.2 0.8 65.1 16.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 81.6 4.2 0.7 0.4 0.1 0.4 1.3 104.3 7.4 0.6 0.4 0.3 0.2 1.4 114.6 CD-461 -20 060 154 CWNE 0.7 0.8 0.5 0.0 0.5 2.6 72.5 5.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.2 114.0 5.5 0.6 0.4 0.4 0.1 0.3 122.0 1.3 1.4 0.9 0.8 0.4 10.2 136.9 CD-460 -51 308 112 CWNE 13.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 25.1 5.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 43.2 3.6 0.5 0.3 0.1 0.3 0.5 53.0 12.2 1.9 1.3 1.3 0.5 3.5 71.2 Einschließlich 4.5 4.5 3.0 3.1 1.0 6.6 72.0 CD-459 -20 060 138 CWNE 1.3 0.5 0.3 0.1 0.3 0.4 72.7 1.5 0.3 0.2 0.0 0.2 0.2 84.2 0.9 0.4 0.3 0.0 0.3 0.3 87.6 5.6 0.5 0.4 0.1 0.3 0.7 105.0 CD-458 -50 060 133 CWNE 8.8 0.7 0.5 0.1 0.4 1.4 19.0 6.0 0.4 0.3 0.1 0.2 0.6 45.0 10.4 1.0 0.7 0.8 0.1 0.6 62.9 Einschließlich 1.1 7.7 5.1 7.3 0.3 2.7 62.9 30.7 0.6 0.4 0.1 0.3 1.2 78.3 Einschließlich 2.2 1.8 1.2 0.3 1.0 4.5 96.0

