Hohe Vola...: Wochenrückblick KW 16-2025: Märkte zwischen Hoffnung und Chaos - Erholung in Europa, Panik in den USA!

Die vergangene, aufgrund des Feiertags verkürzte Handelswoche bot trotz reduzierter Handelstage keine Verschnaufpause.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während sich die europäischen Märkte dank der vorläufigen Ausnahme von neuen US-Zöllen auf Elektronikprodukte leicht erholen konnten, setzte sich an der Wall Street der Abwärtstrend fort.

Quelle: Onvista.de

Die Talfahrt wurde durch eine Flut neuer Ankündigungen aus Washington verschärft: Donald Trump ließ die Märkte mit einem Maßnahmenpaket aus 245 Prozent-Zöllen auf chinesische Produkte, Lizenzpflichten für Chipexporte, einem Lieferstopp für Boeing-Maschinen und Spekulationen über neue Zölle auf Arzneimittel erneut schaudern.

Die Anleger reagieren zunehmend überfordert. In einer "VUCA'-Welt - geprägt von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit - werden klare Entscheidungen immer schwieriger. Zwar bleiben die US-Arbeitsmarktdaten und der Konsum bislang stabil, was eine unmittelbar bevorstehende Rezession in Frage stellt, doch die steigende Unsicherheit schürt die Nervosität an den Börsen weiter.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer lieferte die Europäische Zentralbank, die wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte senkte. Ziel ist es, die angeschlagene Konjunktur zu stützen und die Auswirkungen der Handelsspannungen zu mildern - zumindest kurzfristig gelang damit eine Stabilisierung der europäischen Aktienmärkte.

Rohstoffe: Gold glänzt, Kupfer unter Druck!

Während Aktien zwischen Hoffen und Bangen schwankten, präsentierten sich die Rohstoffmärkte zweigeteilt. Gold konnte seine Stellung als sicherer Hafen weiter ausbauen und markierte mit einem Anstieg auf 3.357,- US-Dollar pro Unze ein neues Rekordhoch. Der anhaltende Inflationsdruck, die Schwäche des US-Dollars und die Furcht vor einer globalen Wachstumsabschwächung trieben die Anleger vermehrt in das Edelmetall.

Quelle: Onvista.de

Kupfer hingegen konnte die zu Jahresbeginn erzielten Gewinne nicht vollständig verteidigen. Nachdem der Preis an der London Metal Exchange zeitweise deutlich nachgab, stabilisierte sich Kupfer zum Wochenschluss bei rund 9.200,- US-Dollar pro Tonne. Hauptgrund für die Schwäche war der stärkere Dollar sowie die Unsicherheit rund um die neuen Handelszölle, die die Perspektiven für die industrielle Nachfrage belasten.

Fazit und Ausblick: Die Ruhe trügt!

Trotz der scheinbaren Stabilisierung in Teilen der Weltbörsen bleibt die Unsicherheit hoch. Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt das alles dominierende Thema und wird auch kommende Woche für Nervosität sorgen. Am Mittwoch stehen die ersten Einkaufsmanagerindizes ("PMI') für April auf der Agenda, die einen ersten Blick auf die konjunkturelle Verfassung der großen Volkswirtschaften werfen lassen. Parallel dazu startet die Quartalsberichtssaison richtig durch, wenn Unternehmen wie Amazon, Alphabet, SAP, Tesla und Nestlé ihre Bücher öffnen.

Ob diese Unternehmenszahlen jedoch angesichts der erratischen Zollpolitik klare Impulse liefern können, bleibt abzuwarten. Anleger sollten sich jedenfalls auf eine weiter hohe Volatilität und plötzliche Richtungswechsel an den Märkten einstellen. Wo sich allerdings jetzt Investments anbieten könnten, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Wir wünschen Ihnen trotz aller Unsicherheiten ein schönes Osterfest und einen guten Start in die neue Handelswoche!

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, U.S. Bureau of Labor Statistics, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

