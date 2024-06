Philippsburg arbeitet an der Transformation zur nachhaltigen Energiegewinnung durch Solarenergie. Im bundesweiten "Wattbewerb" steht die Stadt unter den baden-württembergischen Teilnehmern an der Spitze. Philippsburg, einst bekannt für sein Atomkraftwerk, hat sich zu einem führenden Solar-Standort entwickelt. Die Stadt am Rhein hat im nationalen "Wattbewerb" unter 247 Städten den vierten Platz erreicht. Unter den baden-württembergischen Teilnehmern steht die Stadt sogar an der Spitze.Ein weiterer ...

