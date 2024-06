Fünf Dollar fehlen noch, dann steht Amazon so hoch wie nie zuvor seit dem IPO 1997. Es wäre die nächste Krönung einer Erfolgsgeschichte, wie man sie nur selten sieht an der Börse - 249.000 Prozent hat die Aktie des Techgiganten in den 27 Jahren zugelegt. Für einen Einstieg ist es noch immer nicht zu spät.

Den vollständigen Artikel lesen ...