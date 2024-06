Das Comeback von Keith Gill alias Roaring Kitty hat bei der GameStop-Aktie in den letzten Wochen für massive Kursausschläge gesorgt. Der sonst so schwankungsfreudige Bitcoin steckt unterdessen in einer Seitwärtsrange fest. Am Markt macht nun eine Spekulation die Runde, die beide Assets kräftig antreiben könnte - falls sie sich bewahrheitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...