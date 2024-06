Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat betrübt auf den Tod des früheren Umweltministers Klaus Töpfer reagiert. Töpfer sei "einer der beliebtesten Politiker der Bundesrepublik" gewesen, schrieb das Staatsoberhaupt am Dienstag an die Witwe des CDU-Politikers.Sein "frühes und entschiedenes Engagement" für den Umwelt- und Klimaschutz habe er noch sehr gut in Erinnerung, so Steinmeier. "Er hat in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet - und durch seine Arbeit auch Einstellungs- und Verhaltensänderungen bewirkt."Töpfer habe auch nach seiner Zeit als Minister "große und wichtige internationale Aufgaben" wahrgenommen, fügte der Bundespräsident hinzu. "Für ihn war Umweltschutz immer verbunden mit der weltweiten Bekämpfung der Armut; Umwelt- und Klimapolitik war für ihn auch Friedenspolitik." Er sei von festen Überzeugungen geleitet gewesen, "aber sein Wirken war von einem Pragmatismus geprägt, der versuchte, nicht das Utopische, sondern das Mögliche zu erreichen", so Steinmeier. Man werde Töpfer "ein ehrendes Andenken bewahren".