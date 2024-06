Getrieben wird der Zubau vor allem durch Investitionen in private Photovoltaik-Dachanlagen, die aktuell von der Mehrwertsteuerbefreiung profitieren. In Österreich sind im ersten Quartal 497 Megawatt Photovoltaik-Leistung neu installiert worden. Das Land liege damit noch Kurs die 2000 Megawatt jährlichen Photovoltaik-Zubau zu erreichen, die im aktualisierten Netzinfrastrukturplan vorgesehen sind, hieß es vom Bundesverband Photovoltaic (PV) Austria am Dienstag. Die Zahlen stammen aus einem Bericht von E-Control, der sich auf Angaben der großen Verteilnetzbetreiber stützt. In dem Bericht zeigt sich ...

