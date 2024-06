Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US62955X1028 NaaS Technology Inc. 11.06.2024 US62955X2018 NaaS Technology Inc. 12.06.2024 Tausch 20:1

US72303P1075 Pineapple Energy Inc. 11.06.2024 US72303P3055 Pineapple Energy Inc. 12.06.2024 Tausch 15:1

US06777U1016 Barnes & Noble Education Inc. 11.06.2024 US06777U2006 Barnes & Noble Education Inc. 12.06.2024 Tausch 100:1

