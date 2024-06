Das Unternehmen will die freiwillige Abgabe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde sowohl für neue als auch bestehende Anlagen an die Kommunen zahlen. In Sachsen wird außerdem in Kürze über eine verpflichtende Beteiligung der Kommunen an den Einnahmen aus Neuanlagen diskutiert, wobei zwischen Photovoltaik und Windkraft differenziert werden soll. Im EEG ist eine freiwillige Abgabe für Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windparks von bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Kommunen festgeschrieben. Sie soll die Akzeptanz der Menschen vor Ort für die Erneuerbaren-Anlagen steigern. Viele Betreiber zahlen ...

