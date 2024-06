USD/CAD steigt auf fast 1,3800, da der US-Dollar vor einem volatilen Mittwoch an Stärke gewinnt - Anleger werden den Zinsausblick der Fed mit Spannung verfolgen - BoC Macklem könnte Hinweise auf weitere Zinssenkungen liefern - Das Währungspaar USD/CAD nähert sich am Dienstag im US-Handel dem runden Widerstand bei 1,3800. Der "Loonie" gewinnt an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...