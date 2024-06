Unterföhring (ots) -- Die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller von John Green ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter")- Eine Produktion von New Line Cinema und Temple Hill, Regie führte Hannah Mark- Mit Isabela Merced, Cree, Felix Mallard, Maliq Johnson, Poorna Jagannathan, Judy Reyes und J. Smith-Cameron- "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken" (https://www.sky.de/film/schlaft-gut-ihr-fiesen-gedanken) läuft in Deutschland nicht im Kino und startet am 1. August exklusiv auf Sky und WOW11. Juni 2024 - Das Drama "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken" (https://www.sky.de/film/schlaft-gut-ihr-fiesen-gedanken) ist eine Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von John Green. In der Hauptrolle brilliert Isabela Merced ("Madame Web") als von Angststörungen geplagtes Mädchen, das sich den Themen Liebe und Freundschaft stellen muss. In den weiteren Rollen sind Cree ("And Just Like That..."), Felix Mallard ("All die verdammt perfekten Tage"), Maliq Johnson ("Grand Army"), Poorna Jagannathan ("Big Little Lies"), Judy Reyes ("Claws") und J. Smith-Cameron ("Succession") zu sehen. "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken" startet exklusiv am 1. August auf Sky und dem Streaming-Service WOW.Über "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken":Der Film thematisiert die Ängste seiner 16-jährigen Protagonistin Aza Holmes (Isabela Merced). Es ist nicht leicht, Aza zu sein, aber sie versucht es ... sie versucht eine gute Tochter, eine gute Freundin und eine gute Schülerin zu sein, während sie sich mit einer endlosen Flut von aufdringlichen Gedanken herumschlagen muss, die sie nicht kontrollieren kann. Als sie Davis, einen Freund aus Kindertagen, wiedertrifft, wird Aza mit der für sie fundamentalen Frage konfrontiert, ob sie Liebe, Glück, Freundschaft und Hoffnung erfahren kann."Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken" (OT: "Turtles All the Way Down") von New Line Cinema und Temple Hill ist von Hannah Marks inszeniert und von den Executive ProduzentInnen Elizabeth Berger und Isaac Aptaker geschrieben. Wyck Godfrey, Marty Bowen und Isaac Klausner fungieren als Produzenten. Richard Brener, Nikki Ramey und Paulina Sussman sind die Executive ProduzentInnen im Auftrag von New Line Cinema, neben den Executive ProduzentInnen Laura Quicksilver, Bart Lipton, John Green und Rosianna Halse Rojas."Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken" startet am 1. August um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere und ist bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5799192