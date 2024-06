AUD/USD notiert knapp unter 0,6600, die Aussichten bleiben ungewiss - Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen zum siebten Mal in Folge unverändert lässt - Der australische Dollar tanzt zur Musik der Arbeitsmarktdaten - Die AUD/USD-Paarung gewinnt am Dienstag in New York leicht an Boden unterhalb des runden Widerstands von 0,6600. Die australische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...