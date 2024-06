Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Erneut wurde die Gemeinschaftswährung durch die politische Unsicherheit in Frankreich belastet. Am Nachmittag fiel der Euro bis auf 1,0720 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai. Zuletzt notierte er mit 1,0723 US-Dollar wieder ganz leicht höher. Ein Euro kostete 0,9639 Franken und damit etwas mehr als am Mittag (0,9634), aber ...

