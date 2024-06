Amazon.com, Inc. (AMZN) steht kürzlich im Fokus des Anlegerinteresses, was sich an häufigen Suchanfragen auf Zacks.com widerspiegelt. Innerhalb des vergangenen Monats konnte die Aktie des Online-Riesen jedoch nur eine Rendite von +0,3% verbuchen, während der S&P 500 Index um +2,9% zulegte. Dennoch erwarten Analysten für das aktuelle Quartal einen Gewinn von 1,02$ pro Aktie, was einem Anstieg von +61,9% im Vergleich zum Vorjahr entspräche. Im Hinblick auf das laufende Geschäftsjahr wird mit einer Gewinnsteigerung von +57,9% gerechnet, während für das nächste Geschäftsjahr ein Wachstum von +26,6% prognostiziert wird. Die Umsatzerwartungen weisen ebenfalls eine positive Entwicklung auf, mit einem erwarteten Jahresplus von +10,5%.

Kapitalmarkt und Logistik im Blick

Diese Ergebnisse fußen [...]

Hier weiterlesen