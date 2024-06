Das in den USA ansässige Unternehmen Fall Creek hat laut romania-insider.com 50 Hektar Land für eine Blaubeerbaumschule in Moara Vlasiei, Rumänien, erworben. Fall Creek gab den Erwerb des 50 Hektar großen Geländes von Portland Trust bekannt, einem führenden Immobilienentwickler. Diese Transaktion wird als "ein entscheidender Moment in der Wachstumsstrategie...

