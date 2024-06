Einen Monat nach der vollständigen Übernahme durch Hopscotch ändert die Kommunikationsagentur Sopexa ihren Namen in Hopscotch Season. Die Änderung ist Teil der dynamischen Entwicklung des Unternehmens und macht es zu einer führenden Marke in der Lebensmittel- und Getränkekommunikation, die fast 300 Experten in EMEA, Amerika und Asien vereint. Diese Entwicklung...

Den vollständigen Artikel lesen ...