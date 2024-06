Fruit Attraction, organisiert von IFEMA MADRID und FEPEX, wird vom 8. bis 10. Oktober am Veranstaltungsort Madrid stattfinden. Da vier Monate vor der Veranstaltung bereits über 90 % der Ausstellungsfläche belegt sind, sind die Erwartungen an die diesjährige Ausgabe hoch. Foto © FEPEX/IFEMA Bislang wurden 65.000 m2 Ausstellungsfläche zugeteilt, was einer Steigerung von...

