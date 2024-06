Lupfig - Die Jury der Data Cloud Global Awards hat in Cannes die besten Datacenter-Anbieter in verschiedenen Disziplinen gekürt. Green gewinnt in der Kategorie «Decarbonisation Data Centre Heat Innovation» und wird für ihren Pioniergeist und ihre Innovationskraft ausgezeichnet. Besonders gewürdigt wurde, dass Green bereits früh in die Abwärmenutzung investierte, diese kontinuierlich weiterentwickelte und mit Kooperationen vorantreibt. Der Green Metro-Campus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...