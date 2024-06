Walmart, die Einkaufsgigantin, befindet sich dank beeindruckender Leistungen in ihrem E-Commerce-Geschäft auf einem Höhenflug an der Börse. Im Vergleich zum gesamten Einzelhandelssektor hat die Aktie dieses Jahr beachtliche 27,4% zugelegt und übertrifft somit deutlich den Durchschnitt des Sektors. Analysten betrachten Walmarts Strategie, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für einen personalisierten und schnellen Einkaufserlebnis zu verschieben, als wegweisend. Zudem hat das Unternehmen klar signalisiert, dass es die E-Commerce-Sparte in den nächsten ein bis zwei Jahren in die Gewinnzone führen möchte. Besonders hervorgehoben wird die enge Verflechtung von physischen Geschäften und Online-Präsenz. Mit etwa 90% der Amerikaner, die sich nicht weiter als 10 Meilen von einem Walmart-Geschäft entfernt befinden, wird die E-Commerce-Strategie durch schnelle [...]

