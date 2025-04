2G Energy AG, einer der führenden Anbieter von KWK-Anlagen und nachhaltigen Kraftwerken, konnte bereits in 2024 kräftig zulegen - mit beginnender Dynamik in der zweiten Jahreshälfte. Und jetzt sollte der Umsatz auch in Deutschland beschleunigt werden - Klarheit der zukünftigen Politik in Deutschland lässt die Aufträge auch im Heimatmarkt endlich in die erwarteten Regionen steigen, dazu starker Markt trotz Trump. Dabei nahm in 2024 bereits die Profitabilität zu( EBIT-Marge verbesserte sich deutlich auf 8,9?% , Vj.: 7,6%) und der Ausblick ist positiv. 2G Energy kann im Q1 Ernte in Deutschland beginnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...