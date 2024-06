© Foto: Unsplash



Die Apple-Aktie ist am Dienstag um 7,3 Prozent gestiegen und verzeichnete damit den besten prozentualen Anstieg an einem Tag seit 2022 sowie den dritten Zuwachs von mehr als sieben Prozent in den letzten drei Jahren.Einen Tag nach der Ankündigung des Vorstoßes in die künstliche Intelligenz stiegen die Apple-Aktien auf ein Rekordhoch. Die Aktie war am Dienstag sowohl im S&P 500 als auch im Dow Jones der Spitzenreiter, wobei ihr Anstieg dem Dow fast 92 Punkte hinzufügte. Laut Dow Jones Market Data war die Apple-Aktie seit dem 30. November 2021 nicht mehr der größte Tagesgewinner im S&P 500. Dieser eintägige Anstieg der Marktkapitalisierung des Unternehmens um etwa 215 Milliarden US-Dollar war …