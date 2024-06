Apple hat mit dem Kurssprung am gestrigen Dienstag ein neues Allzeithoch markiert. Getrieben durch Analystenkommentare nach der Entwicklerkonferenz WWDC am Montagabend, ging das Papier mit einem Plus von 7,3 Prozent aus dem Handel und konnte damit den drittgrößten Sprung an einem Tag in der Marktkapitalisierung aller Unternehmen erreichen.Nachdem das Papier von Apple am Montagabend nach der Entwicklerkonferenz WWDC noch mit minus zwei Prozent unter Druck stand, platzte zur Opening Bell am Dienstag ...

