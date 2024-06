Berlin - Die Grünen sind in der Wählergunst auf den schlechtesten Wert seit sechs Jahren gefallen. Das geht aus einer "Focus"-Umfrage des Instituts Verian (ehemals Kantar/Emnid) hervor, die vom 5.6. bis 11.6. durchgeführt wurde, also in Teilen nach der Europawahl. Die Grünen kommen darin auf 13 Prozent (-1), zuletzt standen sie bei Verian im Juni 2018 so schlecht da.Dazu gewinnen im Vergleich zur vorherigen Umfrage Mitte Mai dagegen die AfD, die auf 17 Prozent kommt (+1) und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das auf sechs Prozent kommt (+1), den besten je bei Kantar erhobenen Wert. Abwärts geht es für die Linkspartei, sie fällt auf drei Prozent (-1).Keine Veränderungen gibt es bei CDU/CSU (30 Prozent), SPD (16 Prozent), FDP (fünf Prozent), den Freien Wählern (drei Prozent) sowie den sonstigen Parteien (sieben Prozent).Verian hat 1.425 Personen befragt, der Befragungszeitraum war 5. bis 11. Juni 2024.