Die AG Energiebilanzen hat ihren Quartalsbericht in neu gegliederter Form veröffentlicht. Demnach sank der Energieverbrauch in Deutschland um 4,6 Prozent. Die erneuerbaren Energien nahmen hingegen zu. Der Energieverbrauch ist in Deutschland laut vorläufigen Berechnungen der AG Energiebilanzen (AGEB) im ersten Quartal 2024 um 4,6 Prozent gesunken. Dabei nahm der Anteil der erneuerbaren Energien um 2,9 Prozent zu. Die erneuerbaren Energien trugen im ersten Quartal 2024 21,2 Prozent zum Energieverbrauch ...

