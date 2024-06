An der Börse kehrte zuletzt Ruhe ein, wenn es um die Aktie von Covestro ging. Die Spekulationen und Hoffnungen rund um die Übernahme durch Adnoc sind ein wenig eingeschlafen und in der Folge gab es auch beim Aktienkurs kaum noch Bewegung zu sehen. Nun scheint sich aber endlich wieder etwas zu tun.Am Dienstag tauchten Gerüchte auf, denen zufolge Covestro (DE0006062144) dem Kaufinteressenten einen Einblick in die Bücher gewähren will. Dies sei Teil eines laufenden Übernahmeprozesses. An den Märkten wurde es schon fast als eine Bestätigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...