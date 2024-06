Im vergangenen Jahr sind Batteriespeichersysteme mit einer Kapazität von 17,2 Gigawattstunden neu installiert worden. Dies ist ein Anstieg um 94 Prozent gegenüber 2022. Deutschland führt den Speichermarkt in Europa an und verzeichnete dabei auch ein überdurchschnittliches Wachstum, wie die Analyse von Solarpower Europe zeigt. In Europa sind 2023 neue Batteriespeichersysteme mit einer Kapazität von 17,2 Gigawattstunden hinzugekommen. Dies sei ein Anstieg von 94 Prozent gegenüber dem Jahr davon. Der europäische Speichermarkt habe sich damit im dritten Jahr in Folge verdoppelt, so die Analyse von ...

