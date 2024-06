Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch mit Gewinnen an der Wall Street im Rücken leicht zugelegt. Für stärkerer Zuwächse fehlte angesichts der anstehenden US-Inflationsdaten und der Sitzung der US-Notenbank aber die Kraft. Am Mittag gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,5 Prozent auf 4989,69 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,35 Prozent auf 7816,23 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,61 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...