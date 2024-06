TransnetBW und Octopus Energy nutzen in ihrem einjährigen Pilotprojekt die Flexibilität von Elektroautos für die Stabilisierung des Stromnetzes in Baden-Württemberg. Das Projekt dient als Testlauf für zukünftige Erweiterungen und die Einbindung weiterer Flexibilitätsquellen wie Wärmepumpen. Elektrofahrzeuge werden gern als rollende Speicher bezeichnet. In dem gemeinsamen Pilotprojekt "OctoFlexBW" wollen TransnetBW und Octopus Energy nun testen, wie die Kleinstflexibilitäten für den Strommarkt genutzt werden können. Das Konzept ist einfach: Octopus Energy gibt an den Übertragungsnetzbetreiber Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...