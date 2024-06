Heute ist der Tag der Fed-Entscheidung und an den Edelmetallmärkten wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen unverändert lässt, so die Analysten von TDS. Die jüngsten Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI), die schwächer als erwartet ausfielen, könnten den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell dazu veranlassen, sich in seiner Rede am Mittwoch ...

