Palantir Technologies Inc. notiert aktuell bei 22,0 €, was einem Rückgang von 0,97% in der vergangenen Woche entspracht. Die Börsenakteure zeigen sich im Vorfeld der bevorstehenden Entscheidung der US-Notenbank Fed zurückhaltend, welche heute um 20.00 Uhr ihre Richtung bezüglich der Zinspolitik bekannt geben wird. Die überwiegende Erwartung ist, dass die Fed in dieser Sitzung keinen neuen Zinsschritt einleiten wird. Alle Augen sind jedoch auf die anschließende Pressekonferenz gerichtet, die ab 20.30 Uhr stattfinden solle. Von besonderem Interesse sind mögliche Hinweise auf künftige Zinssenkungen. Eine solche Maßnahme könnte nicht nur für die allgemeine US-Konjunktur und die Verbraucher positiv sein, sondern auch für High-Tech-Aktien wie die von Palantir, welche in der Regel mit hohen Schulden agieren.

Fed-Entscheidung beeinflusst Marktbewegung

Die Veröffentlichung einschlägiger Signale der US-Notenbank könnte für Palantir erhebliche Ergebnisse nach sich ziehen und die jüngste Aufwärtstendenz der Aktie beeinflussen. Sofern die Fed sich in Richtung einer gelockerten Zinspolitik bewegt, könnten auch die Höchststände der Palantir Aktie innerhalb des Jahres erneut in den Blick rücken. Investoren sind allerdings gut beraten, ihre Positionen regelmäßig abzusichern und die hohen Bewertungsniveaus von Palantir im Auge zu behalten, da diese nach klassischen Kriterien sehr hoch erscheinen.

Palantir Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...