FAIRFIELD (dpa-AFX) - General Electric Co., Lynn, Massachusetts, has received a $1.13 billion firm-fixed-price contract to provide T700 series turbine engines to the U.S. Army.



The U.S. Army said that Work locations and funding will be determined with each order, with an estimated completion date of June 13, 2029.



