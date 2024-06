© Foto: Patrick Pleul - dpa



Künstliche Intelligenz revolutioniert derzeit die Welt. Doch sie erhöht auch den Strombedarf. Davon könnten folgende Versorger profitieren. Die künstliche Intelligenz (KI) befindet sich noch immer, relativ am Anfang ihrer Entwicklung und wird mit jeder neuen Version besser. Davon profitieren nahezu alle Wirtschaftsbereiche, die so an Effizienz gewinnen. An der Börse reagieren darauf bisher allerdings nur wenige Aktien wie Nvidia, Meta Platforms oder Alphabet. Langfristig sollte KI aber auch am breiten Markt zu Gewinn- und Kurssteigerungen beitragen. Voraussetzung dafür sind große Datenzentren, deren Strombedarf deutlich zunimmt. So benötigt eine ChatGPT-Anfrage fast zehnmal mehr Energie …