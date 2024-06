Nachdem bereits am Dienstag Oracle mit einem kräftigen nachbörslichen Kurssprung die Aktionäre erfreuen konnte, konnte am Mittwoch Broadcom nachziehen. Das Papier stieg nachbörslich mehr als 14 Prozent, nachdem der US-Halbleiter-Produzent dank der starken Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und VMware besser als erwartete Quartalsergebnisse lieferte. Broadcom erhöhte außerdem seinen Ausblick für das Gesamtjahr und kündigte einen Aktiensplit an.Broadcom veröffentlichte am Mittwoch seine Zahlen ...

