Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0803 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Auch der Franken hat sich zum Dollar über Nacht leicht abgeschwächt. Denn das Währungspaar USD/CHF kostet aktuell mit 0,8957 Franken etwas mehr als am Vorabend mit 0,8939. Damit hat der Franken seine Gewinne, die er im Anschluss an die US-Inflationsdaten ...

