Deutsche Bank setzt die Beobachtung von Nike Inc (NYSE:NKE) fort und verleiht der Aktie ein Kauf-Rating mit einem Kursziel von 115,00 US-Dollar. Die Bank sieht in der bevorstehenden Geschäftstransformation und Innovation des Unternehmens erhebliches Potenzial für gesteigertes Umsatzwachstum und Expansion des Marktanteils, insbesondere im Kontext der anstehenden Olympischen Spiele in Paris. Trotz einer vorhergesagten Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich für das erste Halbjahr 2025 behält das Finanzinstitut sein Vertrauen in die Marke, die sich zunehmend auf Innovationsbestrebungen konzentriert. Man sieht auch Vorteile in Nikes Rückkehr zur Großhandelsverteilung und den damit einhergehenden verbesserten Möglichkeiten zur Produktverteilung und Platzgewinnung im Einzelhandel. Außerdem wird der Fokus auf effizienteres Frachtmanagement und niedrigere Produktkosten als Mittel zur Margenverbesserung angesehen, besonders in Chinas Markt, der einen bedeutenden Anteil an Nikes Umsatz hat und kürzlich Einbußen erleiden musste.

Branchenweite Entwicklungen

Branchenweit setzen Unternehmen, darunter Nike, im Zuge von Sparmaßnahmen Personalabbaumaßnahmen um. Diese Entwicklungen, kombiniert mit der Tatsache, dass die Marke seit 22 Jahren ihre Dividenden steigert, und einer markanten Marktkapitalisierung, die aktuell bei 141,37 Milliarden US-Dollar liegt, unterstreichen Nikes finanzielle Stabilität und das Bekenntnis zum Aktionärswert. Die Expertentipps von InvestingPro deuten darauf hin, dass Nike seine Zinszahlungen problemlos abdecken kann und liquide Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen. Angesichts eines Verhältnisses von Preis zu Gewinn nahe dem 10-Jahres-Tief könnten Nikes Aktien für langfristig orientierte Investoren eine attraktive Gelegenheit darstellen, zumal das Unternehmen unverändert eine bedeutende Branchenpräsenz und ein Engagement für Innovation vorweist.

