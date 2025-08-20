DJ Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil

DOW JONES--Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Größenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.

Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 14:04 ET (18:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.