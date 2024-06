Bern / Zürich - Nach dem schweizweiten geografischen Wachstum der vergangenen Jahre setzt die Bank Valiant in ihrer neuen Strategieperiode 2025 bis 2029 einen Fokus auf die Erhöhung der Rentabilität. Weiteres Wachstumspotenzial sieht Valiant vor allem noch im Geschäft mit den Firmenkunden wie auch im Vorsorgegeschäft für Privatkundinnen und Privatkunden. Die Erhöhung der Rentabilität bleibe das übergeordnete Ziel, schreibt Valiant am Donnerstag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...