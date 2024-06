Im Rahmen einer ambitionierten Allianz wird Amazon gemeinsam mit einem namhaften US-Telekommunikationsunternehmen ab Mitte 2025 Satelliteninternetdienste in sieben südamerikanischen Ländern starten. Diese bemerkenswerte Initiative zielt darauf ab, Internetverbindungen auf einem Kontinent zu liefern, auf dem nach Schätzungen der Weltbank rund 200 Millionen Menschen einen schlechten oder gar keinen Internetzugang haben. Das US-Unternehmen beaufsichtigt den Betrieb namhafter Satellitendienste in Lateinamerika und Brasilien. Dieser Schritt verspricht, das Telekommunikationsgefüge der Region grundlegend zu transformieren und markiert gleichzeitig den Eintritt des Online-Riesen in einen neuen, wettbewerbsintensiven Sektor.

Herausforderungen bei KI-Integration

Doch nicht alle Nachrichten aus dem Konzern zeigen ein Bild des reibungslosen technologischen Fortschritts. Ein weiteres umwälzendes Projekt, das die nächste Generation eines KI-basierten persönlichen Assistenten versprach, stößt auf erhebliche Herausforderungen. Hohe Erwartungen und anspruchsvolle Ziele, gepaart mit internen Unstimmigkeiten und technischen Schwierigkeiten, haben die Realisierung hinauszögert. Zusätzlich kritisiert werden vermeintliche Datenschutzbedenken sowie die Effektivität der täglichen Befragungen der Mitarbeiter durch ein internes Bewertungssystem. Diese Schwierigkeiten haben das Risiko jedes Rückschlags erhöht und die Frage aufgeworfen, ob der Konzern sein Ziel erreichen kann, den modernsten Sprachassistenten bereitzustellen, insbesano im Vergleich zu Mitbewerbern.

