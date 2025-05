Amazon hat Details zu den Satelliten von Project Kuiper bisher geheim gehalten. Jetzt hat das Unternehmen überraschend Aufnahmen von dem Start veröffentlicht, die zeigen, wie die Satelliten im All positioniert wurden. Schon seit mehreren Jahren arbeitet Amazon an Project Kuiper. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Satelliten, die in die niedrige Erdumlaufbahn geschossen werden sollen, um Kund:innen auf der ganzen Welt Internet zur Verfügung ...

