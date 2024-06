3S Swiss Solar Solutions, Spezialist für gebäudeintegrierte Photovoltaik aus der Schweiz, will in Deutschland und Österreich den Markt für gebäudeintegrierte Solarlösungen aufbauen. Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller 3S Swiss Solar Solutions AG hat in Deutschland die Tochtergesellschaft 3S Swiss Solar Solutions Germany gegründet. Geschäftsführer Philipp Molnár, ein erfahrener Vertriebsmann mit Branchenkenntnis, kümmert sich um den operativen Marktaufbau. Für Österreich hat 3S Swiss Solar Solutions ...

