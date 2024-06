© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Die Aktie der Lufthansa ist am Donnerstag eines der schwächsten Papiere am deutschen Markt. Für Ärger sorgt ein Downgrade der US-Großbank JPMorgan.Schwache Jahresbilanz verschlechtert sich weiter Die ungebrochen hohe Reiselust der Verbraucherinnen und Verbraucher geht an der Lufthansa-Aktie spurlos vorüber. Mit einem Minus von über 25 Prozent seit dem Jahreswechsel gehört das Papier mit zu den schlechtesten Werten im deutschen Mid-Cap-Index. Und auch am Donnerstag ist Lufthansa am Ende des MDAX zu finden. Grund für die starken Kursverluste in Höhe von über 5 Prozent ist eine Kurszielsenkung durch die Analysten der US-Großbank JPMorgan. JPMorgan senkt Daumen und Kursziel Analyst Harry …