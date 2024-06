© Foto: Unsplash



Kurz vor Teslas Aktionärsversammlung, bei der über das Mega-Gehaltpaket von CEO Elon entschieden werden soll, bekräftig Starinvestorin Cathie Wood ihre Bullenthese für die Tesla-Aktie.Die Tesla-Aktie ist am Mittwoch um 3,9 Prozent gestiegen, nachdem Cathie Woods Ark Invest sagte, dass der Titel innerhalb von fünf Jahren um knapp das 15-fache steigen dürfte, da sich der Elektrofahrzeughersteller zu einem profitableren Robotaxi-Unternehmen entwickelt. Am Donnerstag zündet die Aktie vorbörslich die nächste Rallye-Stufe. "Das aktualisierte Open-Source-Tesla-Modell von Ark ergibt einen erwarteten Wert von 2.600 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2029", heißt es in einem Bericht von Ark Invest. Der von …